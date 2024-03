Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth) Am 05.03.2024, ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in der Lauenhäger Straße in Stadthagen. Eine 57-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec die Lauenhäger Straße in Fahrtrichtung Lauenhagen. Hinter ihr befand sich ein 88-Jährige mit einem Skoda. Bei dem Überholvorgang touchierte der Skoda mit dem Außenspiegel die 57-Jährige. Die Dame stürzte und verletzte sich leicht. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden.

