POL-NI: Stadthagen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr

Nienburg (ots) - (Oth) Am 05.03.2024, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Handtasche einer 40-Jährigen entwendet. Die Dame befand sich während dem Diebstahl in einem Sonnenstudio in der Hüttenstraße in Stadthagen. In der Handtasche befand sich die Geldbörse der 40-Jährigen mit diversen Karten und Bargeld im vierstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber werden ...

