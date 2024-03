POL-NI: Frau wird in Hallenbad belästigt

Nienburg (ots) - (Oth) Am Dienstag, den 05.03.2024, ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Feldstraße in Landesbergen. Ein bislang unbekannter, männlicher Verkehrsteilnehmer mit einem dunkelblauen Kleinwagen beabsichtigte von der Feldstraße in den Vagesweg einzubiegen. Hierbei übersah er eine 81-Jährige aus Landesbergen, welche fußläufig die ...

mehr