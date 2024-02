Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240214-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Bordesholm gesucht

Bordesholm (ots)

Am 14.02.2024 um 07.30 Uhr wurde ein 11 jähriger Junge nach einer Verkehrsunfallflucht in Bordesholm verletzt.

Ein älterer Audi A 4 in schwarz befuhr die Schulstraße und wollte an der Einmündung der Kieler Straße in Richtung Neumünster abbiegen.

Der 11 jährige Junge befuhr mit seinem Mountainbike und einem Schulkameraden auf dessen Fahrrad den Rad / Fußweg der Kieler Straße in Richtung Schulstraße auf der rechten Straßenseite und wollte die Einmündung überqueren.

Zunächst ließ der Audi Fahrer die Jungen auf Ihren Fahrrädern auch passieren, fuhr dann aber scheinbar zu früh an und touchierte das Fahrrad des 11 jährigen Radfahrers am Hinterrad. Der Junge stürzte daraufhin mit seinem Fahrrad und verletzte sich bei dem Sturz am Fußgelenk.

Der Audi Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Der zweite Junge auf seinem Fahrrad war nicht in den Unfall verwickelt.

Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann weitere Angaben zu dem flüchtenden PKW Audi machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Bordesholm unter der Rufnummer 04346-2965000.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

