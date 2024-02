Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240213-1-pdnms Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 57 Höhe Windeby

Windeby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 12.02.2024 gegen 16.25 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der K 57 Höhe Windeby.

Ein 72-jähriger PKW-Fahrer befuhr die K57 von der B76 kommend in Fahrtrichtung L265. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug in Höhe der Ortschaft Kochendorf auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst einen entgegenkommenden PKW, der in den angrenzenden Straßengraben ausweichen konnte.

Danach stieß er frontal mit einem zweiten entgegenkommenden PKW zusammen. Der Unfallverursacher verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrer der beiden beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt und vorsorglich in Krankenhäuser verbracht.

An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugerufen. Die K57 war für mehrere Stunden gesperrt.

