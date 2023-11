Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im ICE Tasche entwendet - 58-Jährige identifiziert Dieb bei der Bundespolizei

Dortmund - Ibbenbüren - Laer (ots)

Am Montagnachmittag (20. November) soll ein zunächst Unbekannter in einem Intercity-Express einer Frau den Reisekoffer gestohlen haben. In Dortmund traf die Geschädigte erneut auf den Tatverdächtigen.

Gegen 17:30 Uhr wurde eine 58-Jährige in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Die Frau gab an, dass sie im ICE 108 von Basel nach Münster bestohlen worden sei. Die Deutsche habe beobachtet, wie der Unbekannte ihre Reisetasche samt Inhalt an sich genommen und beim Halt in Dortmund den Schnellzug verlassen habe. Jedoch war es ihr nicht mehr möglich diesem zu folgen. In Münster sei die Geschädigte dann ausgestiegen und kehrte zurück nach Dortmund.

Zeitgleich befand sich in den Diensträumen ein 25-Jähriger, welcher kurz zuvor in einem Drogeriemarkt Ware entwendet hatte. Die Frau aus Laer erkannte den ägyptischen Staatsbürger wieder und identifizierte diesen als Täter.

Der gestohlene Koffer konnte nicht aufgefunden werden. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen zweifachen Diebstahls gegen den Ibbenbürener ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell