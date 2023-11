Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ladendetektiv mit Absperrpfosten attackiert - Bundespolizei fesselt aggressiven Dieb und findet Betäubungsmittel auf

Köln (ots)

Am 19. November soll ein 17-jähriger Algerier in einer Parfümerie im Kölner Hauptbahnhof versucht haben, Parfüm zu entwenden. Im Anschluss schlug er mit einem Absperrpfosten auf den Ladendetektiven ein. Dazugerufene Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei fixierten den jungen Mann und fanden zudem Betäubungsmittel bei ihm auf.

Am Sonntag,gegen 13:30 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv den 17-Jährigen, wie er Parfüm im Wert von 805 Euro aus einem Regal entnahm und in seine Jackentasche steckte. Als er die Filiale verlassen wollte, bemerkte er den Ladendetektiv und stellte das Diebesgut zurück. Dieser sprach den Tatverdächtigen an und bat ihn in sein Büro, wo der Algerier einen Absperrposten ergriff und nach dem Detektiv schlug. Dieser konnte den Schlag abwehren und blieb glücklicherweise unverletzt. Herbeigeeilte Kräfte der Bundespolizei fesselten den Angreifer und fanden bei seiner Durchsuchung Betäubungsmittel, wobei es sich augenscheinlich um Marihuana handelte, auf. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest und beanzeigten ihn wegen versuchten Ladendiebstahls, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er muss sich vor einem Haftrichter verantworten.

