POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 29.02.2024 - 19:00 Uhr und Freitag, dem 01.03.2024 gegen 07:45 Uhr wurde in 55411 Bingen Pommernstraße durch einen unbekannten Täter die Reifen eines PKWs zerstochen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de ...

