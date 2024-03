Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren unter Einfluss von THC.

Weiler bei Bingen (ots)

Am Morgen des 04.03. konnte im Bereich des Norma Parkplatzes in Weiler bei Bingen ein dunkler Nissan einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Verlauf der Kontrolle konnten beim 30-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen zu einem zeitnah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Fahrer zwecks Entnahme einer Blutprobe auf hiesige Dienststelle verbracht wurde. Bei der zuvor durchgeführten Durchsuchung konnten im Handschuhfach des PKWs geringe Mengen an Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte muss nun mit einem Bußgeld sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

