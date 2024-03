POL-PIBIN: Sachbeschädigung an PKW

Bingen (ots) - Am 29.02.2024 wurde gegen 13:30 Uhr ein 57-jähriger PKW-Fahrer in der Löwen-Entertainment-Straße in Bingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer neben einem Schlagring und Schlagstock auch eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden werden. Da der Mann zusätzlich auch unter Amphetamineinfluss stand, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe ...

