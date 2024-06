POL-HB: Nr.: 0335 --Graffiti im Schnoor

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Hoerneckestraße Zeit: 09.06.2024, 13:05 Uhr Einsatzkräfte der Polizei stellten am frühen Sonntagnachmittag einen 25 Jahre alten Mann in der Überseestadt. Er ist verdächtig, zuvor in ein Büro eingebrochen zu sein. Etwa um 13:05 Uhr bemerkten Mitarbeiter einer Firma über eine Überwachungskamera, dass sich ein Mann in den Büroräumen in der Hoerneckestraße ...

