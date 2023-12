Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in den Weinbergen

Klüsserath (ots)

In der Nacht zum Samstag den 09.12.2023 verunfallte ein Fahrzeug in den Weinbergen zwischen den Ortslagen Klüsserath und Trittenheim. Das Fahrzeug kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf einem schmalen Weinbergsweg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehrere Rebstöcken. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verunfallten Fahrzeug dürfte es sich ersten Ermittlungen nach um einen Pkw der Marke VW handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen (06502-9157-0).

