LPI-EF: Autofahrer erhält mehrere Strafanzeigen

Sömmerda (ots) - Die Temperaturen sinken und es wird Zeit den Ofen anzufeuern. Das dachten sich wohl auch Diebe in Sömmerda. Die Unbekannten hatten einen Zaun überstiegen, der zum Außenbereich eines Baumarktes führte. Ihr Ziel war das dort zum Verkauf angebotene Brennholz. Sie entwendeten gleich mehrere Säcke Brennholz im Wert von 70 Euro mit sich und flüchteten unerkannt. Am Zaun hinterließen die Langfinger einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Ein Mitarbeiter ...

mehr