POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstahl - Polizeibeamte angegriffen - Einbruch - Unfälle

Winnenden: Fahrrad gestohlen

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 18 Uhr wurde ein weißes Fahrrad vom Hersteller Rockrider, das an den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Hinweise zum Dieb bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Polizeibeamte angegriffen

Ein offensichtlich deutlich betrunkener Mann hielt sich am Dienstag gegen 18 Uhr im Aufnahmebereich des Klinikums Schloß Winnenden auf und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, das Areal des Klinikums zu verlassen. Auch als die hinzugerufenen Polizeibeamten den 45-Jährigen, der mit rund 2,5 Promille erheblich alkoholisiert war, aufforderten das Klinikum zu verlassen, weigerte er sich. Als er von den Polizisten aus dem Gebäude geführt wurde, schlug er in Richtung eines Beamten und versuchte sich loszureißen. Ihm wurden unter heftiger Gegenwehr Handschließen angelegt. Anschließend wurde der renitente Mann zum Polizeirevier verbracht, wo er in die Gewahrsamszelle eingeliefert wurde. Einer der Polizisten wurde durch den Angriff des Mannes verletzt. Den 45-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine bisher unbekannte Autofahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 8:50 Uhr die Ringstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und wollte an der Einmündung zur Robert-Böhringer-Straße in diese abbiegen. Hierbei übersah sie eine 33-jährige Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte und touchierte sie. Die Fußgängerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Die unbekannte Autofahrerin setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen kleinen schwarzen VW mit Waiblinger Zulassung handeln, bei der Fahrerin soll es sich laut der Geschädigten um eine ältere Dame handeln. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang-Waldrems: Einbruch in Wohn- und Geschäftsräume

In der Neckarstraße wurde zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen in das Gebäude eines Gewerbebetriebs sowie in das Büro, das sich im danebenstehenden Wohnhaus befindet, eingebrochen. Es wurde ein Tresor vorgefunden und geöffnet, aus dem Wertgegenstände entwendet wurden. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Unachtsam Unfall verursacht

Ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw Citroen befuhr am Dienstag gegen 19.50 Uhr die Vordere Straße, als er bei der Entsorgung eines Kaugummis kurz abgelenkt und unachtsam gewesen sei. Hierbei kam er zu weit nach rechts und streifte zwei am Fahrbahnrand parkende Autos und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Ein Pkw Fiat musste abgeschleppt werden.

