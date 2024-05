Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen - Unfälle - Fahrzeug unberechtigt benutzt - Einbrüche - Senior vermisst

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Pfingstsonntag, 8 Uhr und Pfingstmontag, 16 Uhr wurde in der Ziegeleistraße ein geparkter BMW durch eine Keramikvase beschädigt. Die Vase wurde vermutlich vom Balkon eines Mehrfamilienhauses auf den Pkw geworfen und hierdurch sowohl das Dach, als auch die Frontscheibe des Autos beschädigt. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Neustadt: Radfahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Eine 61 Jahre alte Renault-Fahrerin missachtete am Dienstagmorgen gegen 7:30 Uhr an der Kreuzung Neustadter Hauptstraße / Klinglestalstraße die Vorfahrt eines 56-jährigen Rennradfahrers und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer, der einen Sturzhelm trug, erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

Weinstadt-Endersbach: Briefkasten durch Böller beschädigt

Zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen wurde durch bisher unbekannte Personen ein Böller in den Briefkasten der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule geworfen und der Briefkasten hierdurch erheblich beschädigt. Zeugenhinwiese nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Welzheim: Fahrzeug unberechtigt benutzt und beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Montag, 21:30 Uhr und Dienstag, 5:30 Uhr wurde ein silberner Ford mit dem amtlichen Kennzeichen WN-KM 3309 durch eine bisher unbekannte Person unberechtigt in Gebrauch genommen. Das Auto wurde am Dienstagvormittag schließlich mit Beschädigungen im Frontbereich auf einer Wiese in der Nähe der Straße Mühläcker aufgefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Pkw vermutlich nicht aufgebrochen und mit dem Originalschlüssel gestartet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Fahrzeug im fraglichen Zeitraum gesehen haben und Hinweise zum Fahrer geben können. Zudem werden Personen gesucht, die Hinweise zu einem möglichen Unfallort geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07182 92810 beim Polizeiposten Welzheim zu melden.

Kernen im Remstal: Einbrüche in Gewerbebetriebe

In der Straße Auf der Höhe wurde am Pfingstwochenende in zwei Gewerbebetriebe eingebrochen. Der Einbruch in das Gebäude eines Präzessionwerkzeugebetriebs wurde bereits am Samstagmorgen entdeckt. Die unbekannten Einbrecher hatten die Scheibe einer Türe eingeschlagen und sind dort ins Gebäude eingedrungen, wo sie weitere Behältnisse und Türen aufbrachen und erheblichen Sachschaden verursachten. Die Diebe entwendeten letztlich aufgefundenes Bargeld. Der Einbruch in einen unweit entfernten Gewerbebetrieb wurde am Dienstagmorgen nach dem Pfingstwochenende entdeckt. An diesem Gebäude verschafften sich die Täter mit brachialer Gewalt Zugang und entwendeten auch hier aufgefundenes Bargeld. Die Polizei in Kernen hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und prüft den mutmaßlichen Zusammenhang der Taten. Sachdienliche Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei unter Tel. 07151/41798 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

In der Bühlstraße stieß am Montagabend in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18.10 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw Mercedes A 180. Es entstand an diesem Auto ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diesen werden nun von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Winnenden: Senior vermisst

Seit Dienstagnachmittag wird im Rems-Murr-Klinikum ein Patient vermisst. Der 85-jährige Senior hat das Krankenhaus unbemerkt verlassen und sei aufgrund einer altersbedingten Erkrankung orientierungslos. Der Mann sei zudem schlecht zu Fuß und lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet. Er ist ca. 168cm groß, hager und hat eine Glatze mit einem grauen Haarkranz. Es ist möglich, dass der Gesuchte sich auf den Weg nach Hause in Richtung Backnang begab. Die Polizei Winnenden bittet um Hinweise, wo der vermisste Mann zuletzt gesehen wurde und nimmt diese unter Tel. 07195/6940 entgegen.

