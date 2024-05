Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Polizeibeamte beleidigt, Einbruch und Brand eines LKW

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein Skoda, welcher am Samstag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in einer Tiefgarage in der Bahnhofstraße abgestellt war, wurde vermutlich beim rückwärts Ausparken von einem unbekannten PKW gestreift. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werde gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Kind an Fußgängerampel angefahren

Am Samstag fuhr eine 21-Jährige, gegen 17 Uhr, mit ihrem Mercedes an einer Fußgängerampel in der Stuttgarter Straße vorbei. Zeitgleich lief ein 4-jähriges Mädchen unvermittelt auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem PKW der 21-Jährigen. Das Kind wurde hierbei schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden.

Wört: Polizeibeamte beleidigt

Die Polizei wurde am Sonntag zu einer Streitigkeit in ein Wohnhaus in die Dinkelsbühler Straße gerufen. Anschließend kam es zu einem Widerstand und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten.

Gegen 5:45 Uhr kamen die Beamten an dem Wohnhaus an. Zuvor gerieten ein 41-Jähriger sowie ein sichtlich alkoholisierter 19-Jähriger und dessen 17-jähriger Begleiter in einen Streit. Als die Beamten die beiden 17- und 19-Jährigen baten, die Örtlichkeit zu verlassen um eine weitere Eskalation zu vermeiden, widersetzten sie sich den Aufforderungen, sodass ihnen ein Platzverweis erteilt wurde. Nachdem die Männer auch diesem nicht nachkamen und weitere Maßnahmen keinen Erfolg zeigten, wurde der Gewahrsam erklärt. Hierbei wehrte sich der 19-Jährige, sodass er zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Der 17-Jährige beleidigte die Beamten während des Einsatze vehement. Beide Beteiligten wurden anschließend an ihre Wohnanschrift verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

In der Nacht zum Montag wurde in eine Zulassungsstelle in der Oberbettringer Straße eingebrochen. Unbekannte verschafften sich vermutlich über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Im Erdgeschoss durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Anschließend beschädigten sie eine dortige Tür um in weitere Räume zu gelangen. Der hierbei entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

Zwischen Samstag, 10:30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, beschädigte ein bislang Unbekannter einen in der Leinenfirststraße geparkten Seat. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Lorch: Zusammenstoß - Zeugenaufruf!

Am Sonntag befuhr ein 76-Jähriger mit seiner Vespa die B297 in Richtung Wäschenbeuren. Hierbei wurde er zunächst von einem bislang unbekannten dunklen Ford-Mondeo Fahrer und anschließend von einem 48-jährigen Audi-Fahrer überholt. Hierbei kam es zu einer Kollision zwischen der Vespa und dem Audi. In der Folge stürzte der 76-Jährige und wurde leicht verletzt. Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben, werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere der bislang unbekannte Ford-Mondeo Fahrer wird als Zeuge gesucht. Dieser und mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Ellwangen: Brand im Führerhaus eines LKW

Auf einem Parkplatz einer Rastanlage der A7 zwischen der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau und der Anschlussstelle Ellwangen geriet am Samstag gegen 12:25 Uhr ein Führerhaus eines LKW in Brand. Die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen sowie 27 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Ursache für den Brand war ein Gasherd, welcher auf dem Beifahrersitz Feuer fing.

