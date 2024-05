Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Gartenhütte aufgebrochen

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Pfingstmontag zwischen 15:15 Uhr und 17:40 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Beinsteiner Straße einen geparkten VW Touran und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend und Montagnachmittag wurde ein KIA, der in der Kappelbergstraße geparkt war, im Bereich der vorderen Stoßstange von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Der verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher, der nach dem Unfall unerlaubt weiterfuhr, werden vom Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Gartenhütte aufgebrochen

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag wurde in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage Galgenberg eingebrochen und mehrere Flaschen alkoholischer Getränke entwendet bzw. teilweise vor Ort konsumiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Motorradfahrer verletzt

Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag gegen 17 Uhr die B 14 zwischen Sulzbach und Großerlach, als er in der sogenannten Blockhauskurve infolge eines Fahrfehlers stürzte und von der Fahrbahn abkam. Hierbei verletzte er sich schwer und verletzte sich und musste notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn war bis 18.30 Uhr auch wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell