POL-DO: Wachsame Fußstreife in Hörde: Bei Kontrolle größere Menge an Drogen sichergestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0076 Am heutigen Freitagnachmittag (19. Januar) fanden in Dortmund mehrere Versammlungen ohne Störungen statt. Um 14 Uhr versammelten sich 53 Personen auf dem Friedensplatz zur Fridays for Future-Demonstration. Der Aufzug bewegte sich über die Kleppingsstraße, den Westenhellweg und über den Königswall auf den Platz der deutschen Einheit ...

mehr