Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlungen am Freitagnachmittag in Dortmund- störungsfreie Abläufe

Dortmund (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag (19. Januar) fanden in Dortmund mehrere Versammlungen ohne Störungen statt.

Um 14 Uhr versammelten sich 53 Personen auf dem Friedensplatz zur Fridays for Future-Demonstration. Der Aufzug bewegte sich über die Kleppingsstraße, den Westenhellweg und über den Königswall auf den Platz der deutschen Einheit zu einer Abschlusskundgebung.

Zwischen 17:15 und 21:00 Uhr nahmen 21 Fahrzeuge an der Versammlung mit dem Thema "Die Ampel muss weg" in Form eines Autokorsos teil. Der Korso fuhr durch die Dortmunder Innenstadt und die Nordstadt.

Eine weitere Demonstration mit dem Thema "Kein AfD-Geheimtreffen in Dortmund" startete ab 17 Uhr an der Einmündung "Auf dem Brümmer" / "Heyden-Rynsch-Straße" in Dortmund-Dorstfeld. Von dort aus gingen 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Form eines Aufzuges zu einer Hauptkundgebung in die Straße "Iggelhorst" und wieder zurück zum Startpunkt. Hintergrund war eine Veranstaltung der AfD.

Alle drei Versammlungen verliefen störungsfrei.

