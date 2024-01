Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Einbrüche in Taxis - Polizei warnt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0075

Nach einer ungewöhnlichen Häufung von Einbrüchen in abgestellten Taxis warnt die Polizei und bittet niederschwellig um Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen.

Allein im Januar sind 16 Fälle in der nördlichen Innenstadt bekannt geworden. Ermittlungen zu weiteren Fällen dauern aktuell an. Eine oder mehrere unbekannte Täter schlugen in den meisten Fällen eine Scheibe der Taxis während der Abend-/Nachtzeit ein. Entwendet wurde in den meisten Fällen nichts.

Die Polizei bittet alle Taxifahrer Hinweise auf verdächtige Personen sofort über den Notruf zu melden.

Sonstige Zeugenhinweise zu den Taten in der nördlichen Innenstadt bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

