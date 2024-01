Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach einem Raub in Dortmund-Scharnhorst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0071

Nach einem Raub am vergangenen Freitag (12. Januar) in Dortmund-Scharnhorst auf der Gleiwitzstraße sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 22-Jähriger aus Dortmund wurde dabei leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der Dortmunder gegen 20:10 Uhr in einer Sparkassenfiliale im EKS Geld abzuheben. Nachdem er das Gebäude verlassen hatte, verwickelten ihn zwei unbekannte Männer in ein Gespräch. Als der 22-Jährige gehen wollte, forderte einer der Täter unter Vorhalt eines "schwertartigen Messers" die Herausgabe des Geldes. Der Aufforderung kam der Geschädigte nach, verspürte aber unmittelbar daraufhin einen Schmerz im Gesicht und verlor das Bewusstsein.

Der eine Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. Anfang 20 Jahre alt, schmaler Körperbau, ca. 180 bis 185 cm groß, helle Haut, akzentfreies Deutsch, schwarz gekleidet, schwarze Motorradhaube, so dass nur die Augen erkennbar waren, führte das Messer mit sich.

Täter zwei: männlich, ca. Anfang 20 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, schmale Statur, schwarze Haare, auffällig spitze Nase, 3-Tage-Bart, gebräunte Haut, dunkel gekleidet und gebrochenes Deutsch.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Taten beobachtet haben und Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Insbesondere wird eine Passantin gesucht, die sich zur Tatzeit am 12. Januar ebenfalls in dem Bereich in Dortmund-Scharnhorst aufgehalten haben soll. Zeugen melden sich bei der Kriminalwache Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell