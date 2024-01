Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahme nach Laubeneinbruch - aufmerksamer Zeuge gab den entscheidenden Hinweis

Dortmund (ots)

Am Mittwoch (17.1.) gegen 19 Uhr nahm die Polizei einen 35-jährigen Dortmunder nach einem Einbruch in einer Kleingartenanlage (KGA) fest.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte einen Einbruch in eine Gartenlaube (KGA Hafenwiese) an der Schützenstraße. Zuvor hörte er Scheiben klirren und sah eine Person an einer Gartenlaube etwa mittig der Anlage. Er verständigte die Polizei.

Bei Annäherung der Polizeibeamten flüchtete eine männliche Person aus dem Fenster einer Laube heraus. Bei seiner Flucht beschädigte der Mann den Zaun einer angrenzenden Laube. Nach kurzer Verfolgung stellten die Beamten den Tatverdächtigen an einer dahinterliegenden Laube. Am Boden liegend versuchte er seine Fesselung zu verhindern. Der Tatverdächtige verletzte sich dabei leicht.

Die Beamten fanden bei der Durchsuchung seiner Kleidung ein Klappmesser und Gegenstände für Betäubungsmittelkonsum.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Täter zuvor die Fensterscheibe der Laube mit einem Stein eingeworfen und eine Jeans gestohlen. An einer danebenliegenden Laube stellen die Polizisten ebenso Einbruchspuren fest. Die Ermittlungen dauern an.

Den Tatverdächtigen erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahl mit Waffen und Sachbeschädigung.

