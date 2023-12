Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 90 Euro Restgeldstrafe nicht gezahlt: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 31-Jährigen

Güsten, Köthen (ots)

Am Donnerstag, den 14. Dezember 2023 befand sich eine Zugstreife der Bundespolizei in einer Regionalbahn auf der Strecke von Güsten nach Köthen. Die Beamten wurden gegen 10:15 Uhr auf einen 31-jährigen Reisenden aufmerksam und kontrollierten ihn. Bei der Überprüfung der Personalien in der Fahndungsdatei der Polizei stellte sich heraus, dass gegen den aus Benin stammenden Staatsangehörigen ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag. Demnach wurde der Polizeipflichtige wegen des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet im September 2020 vom Amtsgericht Bernburg rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 600 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt. Davon zahlte er 510 Euro an die Gerichtskasse, doch dann blieben die Zahlungen der restlichen 90 Euro aus. Da der Verurteilte sich auf die ergangene Ladung nicht dem Strafantritt stellte, unbekannten Aufenthaltes war und sich somit der Vollstreckung entzog, erließ die zuständige Staatsanwaltschaft im Mai dieses Jahres den Haftbefehl. Die Beamten eröffneten ihn diesen und nahmen ihn fest. Nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Köthen übergaben sie den Gesuchten an eine motorisierte Streife. Diese nahmen ihn mit zur nächsten Dienststelle, dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld. Dort konnte der Festgenommene die geforderte Geldsumme beibringen und durfte nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle als freier Mann verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde über den Aufgriff und den Vollzug der Maßnahme durch die Bundespolizei in Kenntnis gesetzt.

