Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Metlangen: Ein Verletzter bei Motorradunfall

Aalen (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12:15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrer mit seinem Renault die L1075 von Lenningen kommend in Richtung Metlang. Kurz vor dem Ortseingang bog der Renault-Fahrer nach links in einen Feldweg ein. Hierbei missachtete er den Vorrang des im entgegenkommenden 16-jährigen Kradfahrers und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß erlitt der 16-jährige Fahrer leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 000 Euro. Die Unfallstelle musste im Zuge der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell