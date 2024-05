Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus, Einbruch, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Böbingen: Vandalismus am Kunstrasenplatz

In der Zeit zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagabend 18 Uhr wurde der Kunstrasenplatz des TSV Böbingen in der Pfarrer-Kolb-Straße durch Unbekannte beschädigt. Den Spuren nach, fuhren ein oder mehrere Personen mit Motorrädern auf dem Platz hin und her und hinterließen Driftspuren auf der Rasenfläche. Der Kunstrasen wurde dadurch an mehreren Stellen beschädigt und einige Nähte des Rasens rissen auf. Wie hoch der angerichtete Schaden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Personen, die die Sachbeschädigung verursacht haben, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173/8776 zu melden.

Aalen: Einbruch in Zahnarztpraxis

In der Zeit zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 09:30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus in der Alten Heidenheimer Straße ein. Zunächst schnitten sie ein Loch in den Gartenzaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend schlugen sie ein Fenster im Erdgeschoss ein und durchsuchten zunächst das Erdgeschoss, wo ihnen offenbar kein Diebesgut in die Hände fiel. Im weiteren Tatablauf verschafften sich die Täter Zutritt zur Zahnarztpraxis im Obergeschoss. Hier entwendeten sie mehrere hochwertige medizinische Geräte, deren Gesamtwert ersten Schätzungen zufolge bei annähernd 250.000 Euro liegen dürfte. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Gem. Neresheim - Ohmenheim: Mit PKW überschlagen

Am Samstag gegen 17:25 Uhr befuhr eine 29-Jährige die Landesstraße 1070 von Dehlingen in Richtung Ohmenheim mit ihrem PKW Suzuki. Kurz vor der Einmündung zur B 466 geriet sie in einer Linkskurve, infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kam in den Straßengraben und das Auto überschlug sich anschließend. Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

