POL-OS: Melle/Wellingholzhausen: Zeugen gesucht nach Diebstahl bei Landtechnik-Betrieb

Bohmte (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein unbekannter Täter gegen 01:45 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Getränkemarkt an der Osnabrücker Straße. Der Einbrecher durchwühlte die Räumlichkeiten und entwendete unter anderem Tabakwaren. Eine Zeugin beobachtete wie der Eindringling schließlich in Richtung Zur Ovelgönne/Osnabrücker ...

