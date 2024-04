Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fokus auf Geschwindigkeit - Polizei nahm Raser ins Visier

Osnabrück (ots)

Die Polizei forcierte am Mittwoch ihre Maßnahmen zur Schwerpunktbildung der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit. Den ganzen Tag über lag der Schwerpunkt auf der Überwachung von Rasern. Die Kontrollen fanden nicht nur in der Stadt, sondern im gesamten Osnabrücker Landkreis statt. Die Standorte der Kontrollen wurden sorgfältig ausgewählt, basierend auf Unfallstatistiken und Orten, an denen Geschwindigkeitsprobleme die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gefährden könnten. Die ganzheitliche Herangehensweise der Kontrollen zielte darauf ab, das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu schärfen. Zusätzlich wurden drei Präventionsveranstaltungen durchgeführt, an denen insgesamt 68 Personen teilnahmen. Die Kontrollmaßnahmen wurden sowohl mobil, als auch stationär durchgeführt.

Insgesamt wurden 208 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die sich im Bereich eines Verwarngeldes befinden. In 349 Fällen ging es über dieses hinaus, den Betroffenen droht sogar ein Bußgeld. 17 Verkehrsteilnehmer überschritten die jeweils erlaubte Geschwindigkeit deutlich und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen.

