Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste

BAB 1: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen und vier leicht verletzten Personen

Osnabrück (ots)

Mittwochmittag gegen 13:45 Uhr kam es auf der A1 in Richtung Münster zwischen den Ausfahrten Neuenkirchen-Vörden und Bramsche im Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und vier verletzten Personen. Dabei musste ein 51-jähriger Norderstedter mit seinem Ford verkehrsbedingt auf dem Überholfahrstreifen abbremsen, woraufhin der nachfolgende 20-jährige VW-Fahrer aus Herne auffuhr, ihm wiederum ein 19-jähriger Wallenhorster mit einem Renault und schließlich ein 22-jähriger Mercedesfahrer aus Bayern. Alle vier Personen wurden leicht verletzt, drei von ihnen mussten zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildung bis in den späten Nachmittag.

