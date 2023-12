POL-PDLD: Nach Unfall geflüchtet

Wörth am Rhein (ots) - Am Samstag 30.12.23, gegen 00:10 Uhr wurde ein 20-jähriger PKW-Fahrer, auf der B9 im Bereich Wörth am Rhein, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, was auch ein freiwilliger Urintest bestätigte. Deshalb wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. ...

