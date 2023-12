POL-PDLD: Kandel - Verkehrsunfall mit Verletzter Person

Steinfeld (ots) - Am 29.12.23, zwischen 17.45-22.54 Uhr, wurde in Steinfeld, In der südlichen Au, in ein Wohnhaus eingebrochen. Durch Einschlagen der Scheibe an einer Seitentür, gelangten der/die Täter ins Wohnhaus. Hier wurde alles durchwühlt. Ob und was entwendet wurde, ist bisher unklar. Obwohl sich ein Hund im Wohnhaus befand, schreckte dies den/die Täter nicht ab. Falls in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht wurden, bitte Mitteilung an die Polizei ...

