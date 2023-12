Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Abbrennen von Feuerwerkskörper

Edenkoben (ots)

In der Edesheimer Straße beschwerten sich am Donnerstagmittag (28.12.2023, 16 Uhr) Anwohner über Unbekannte, die Silvesterböller abfeuerten. Die Polizei weist darauf hin, dass das Abfeuern von pyrotechnischen Gegenständen grundsätzlich nur in der Zeit zwischen dem 31.12.2023 und 01.01.2024 erlaubt ist. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten.

