Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 18.05.2024

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Sulzbach in der Straße Im Horben aus einem abgestellten Pkw (Skodia Fabia) das Radio entwendet. Zudem wurden durch die unbekannten Täter die Motorhaube und die vordere Stoßstange am Pkw abmontiert und entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Tel.: 07191 9090 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Freitag, den 17.05.2024 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Beundenstraße in Schorndorf gegen 18:15 Uhr beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Tel.: 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Moped entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Erlenstraße in Schorndorf ein geparktes Moped (Hersteller: KSR) im Wert von ca. 1.500 Euro von unbekanntem Täter entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Tel: 07181 2040 entgegen.

Urbach: Rettungseinsatz durch Feuerwehr und DLRG

Zwei Männer im Alter von 40 und 28 Jahren befanden sich am Freitag, den 17.05.2024 gegen 18:30 Uhr mit ihrem Schlauchboot auf der Rems. Hierbei gerieten sie in einen Wasserstrudel und kamen nicht mehr selbstständig zurück ans Ufer. Durch den Einsatz der örtlichen Feuerwehr und der DLRG konnten die beiden Männer unverletzt ans Ufer gebracht werden.

Waiblingen: Motorroller beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Sonntag, 12.05.2024 / 10:00 Uhr bis Freitag, 17.05.2024 / 20:00 Uhr einen Piaggio-Roller in der Straße Blütenäcker in Waiblingen. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Tel.: 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Pkw-Anhänger entwendet

Von Donnerstag, 16.05.2024 / 17:00 Uhr bis Freitag, 17.05.2024 / 14:15 Uhr entwendeten Unbekannte einen am Straßenrand abgestellten Pkw-Anhänger der Fa. Humbaur. Im Anhänger befand sich ein hochwertiger Sonnenschutzschirm. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Tel.: 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell