POL-PDMY: Wohnhausbrand

Niederzissen (ots) - Am Donnerstag, den 01.06.2023, erhielt die 88-jährige Geschädigte aus Niederzissen gegen Mittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der unbekannte Täter führte an, dass sich in der Wohngegend der Zeugin Einbrecher aufhalten würden. Bei der Festnahme zweier Täter sei eine Liste aufgefunden worden, auf welcher die Daten der Geschädigten vermerkt gewesen wären. Man ginge nun davon aus, ...

