Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Callcenter-Betrug - falscher Polizeibeamter

Niederzissen (ots)

Am Donnerstag, den 01.06.2023, erhielt die 88-jährige Geschädigte aus Niederzissen gegen Mittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der unbekannte Täter führte an, dass sich in der Wohngegend der Zeugin Einbrecher aufhalten würden. Bei der Festnahme zweier Täter sei eine Liste aufgefunden worden, auf welcher die Daten der Geschädigten vermerkt gewesen wären. Man ginge nun davon aus, dass die Einbrecher sie schon als nächstes Opfer ausgewählt hätten. Im Folgenden wurde sie angewiesen, alle ihre Wertgegenstände vor ihrer Haustür zu deponieren, wo sie durch die angeblichen Polizeibeamten gesichert werden sollten. Dem kam die Geschädigte nach. Am Nachmittag kam es zur Abholung durch einen bislang unbekannten männlichen Täter. Es entstand ein finanzieller Schaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell