Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zu Nr. 5075219 Absturz eines Gleitschirmfliegers

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Heute gegen 13.15 Uhr stürzte in Dernau, Krausberg, ein 50-jähriger Mann kurz nach dem Start mit seinem Gleitschirm ab. Augenzeugen sind bisher nicht bekannt; der Verletzte konnte nach dem Absturz selbständig einen Notruf absetzen und Hilfe anfordern. Bisher ist zum Hergang bekannt, dass der Mann aus etwa 10 Metern Höhe in eine Baumkrone stürzte. Bereits nach wenigen Minuten waren Rettungsdienste und Polizei an der Absturzstelle. Der aus Neuwied stammende Pilot war ansprechbar, er hatte einen Bruch der Wirbelsäule erlitten, wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht und einer Not-OP unterzogen. Über die Gründe des Absturzes konnten bisher keine Erkenntnisse erlangt werden.

