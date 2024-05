Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 18.05.2024

Aalen (ots)

Vellberg: Unfallflucht

An einem Pkw (Daimler Benz, GLC) entstand bei einer Unfallflucht ca. 3.000 Euro Sachschaden. Der Pkw war in der Zeit von Donnerstag bis Freitag, 07:00 bis 19:30 Uhr, auf einem Kundenparkplatz in der Großaltdorfer Straße in Vellberg geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, welcher sich vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizei Schwäbisch Hall unter der Tel.: 0791 400524 entgegen.

