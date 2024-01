Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorrang missachtet

Beim Abbiegen stießen am Montag bei Ehingen zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 12.35 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem VW auf der B492 von Ehingen in Richtung Allmendingen. An einer Einmündung wollte er nach links in die Straße Schleifwiesen abbiegen. Dabei übersah er wohl einen 65-Jährigen. Der kam ihm mit einem Jeep entgegen und hatte Vorrang. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der VW Multivan musste abgeschleppt werden. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am VW auf 10.000 Euro sowie am Jeep auf 3.000 Euro.

