Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Schule

Von Sonntag auf Montag drang ein Unbekannter in eine Ulmer Schule ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch dürfte sich in den Nachtstunden in der Ulmer Weststadt ereignet haben. Wie der Einbrecher in das Gebäude gelangte, ließ sich letztendlich nicht eindeutig klären. Im Innern hebelte er die Tür zu einem Zimmer auf und durchsuchte es. Offensichtliche wurde nichts entwendet. Wertsachen und technische Geräte ließ der Unbekannte zurück. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

