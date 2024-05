Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ellwangen-Erpfental: Hoher Sachschaden an Häckselmaschine wegen verdächtigem Fremdkörper auf einem Feld

Aalen (ots)

Ob es Vorsatz war, dass eine Häckselmaschine eines Landwirts Schaden nahm, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein 41-Jähriger befuhr am Samstag (11.05.2024) mit einer Häckselmaschine eine landwirtschaftliche Fläche in Erpfental. Während des Häckselvorganges geriet ein Gegenstand in den Maschineninnerraum, wodurch die Häckselmaschine derart beschädigt wurde, dass ein Sachschaden von rund 130.000 Euro entstand. Um so einen Vorfall zu vermeiden und um Personen und Fahrer im Nahbereich dieser Maschinen zu schützen, sind die Geräte mit einem Metalldetektor ausgestattet. Spricht dieser an, schalten die Geräte umgehend ab. Diese Schutzeinrichtung funktioniert jedoch nur bei magnetischen Gegenständen. Wie festgestellt wurde, war der verursachende Gegenstand jedoch aus Edelstahl. Die Polizei Ellwangen hält deshalb ein Sabotageakt für möglich und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel.: 07961/9300 entgegengenommen werden.

