Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz wegen überschwemmten Keller - Brandermittlungen - Müll illegal entsorgt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln der Fahrspur auf der Ulmer Straße streifte eine 18-Jährige am Donnerstagvormittag mit ihrem VW Polo den VW Passat einer 36-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Westhausen: Brandursache noch unbekannt

Ersten Einschätzungen nach auf rund 40.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der beim Brand eines Gebäudes in der Mühlstraße entstand. Das Feuer war am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr ausgebrochen. Die Brandursache ist möglicherweise in derzeit durchgeführten Renovierungsarbeiten zu suchen. Beamte des Polizeipostens Westhausen haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Oberkochen: 4500 Euro Sachschaden

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstand. Mit seinem VW Transporter setzte ein 24-Jähriger auf einem Parkplatz in der Straße "Am Märzenbuckel" ein Stück zurück, wobei er den Citroen eines 52-Jährigen streifte.

Ellwangen: Illegal Müll abgelegt

Mit einer Anzeige wegen widerrechtlicher Abfallbeseitigung muss eine 48-Jährige rechnen, die mutmaßlich mehrere Müllsäcke illegal im Gewann Gehrenweiher an den Fischbachseen zwischen Eggenrot und Rabenhof abgelegt hat. Die Säcke wurden am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr aufgefunden. Beamte des Ellwanger Polizeireviers fanden in dem Müll entsprechende Hinweise auf die Frau.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Donnerstagabend 21 Uhr und Freitagmorgen 5.35 Uhr einen BMW, der in diesem Zeitraum auf einem Firmenparkplatz in der Richard-Bullinger-Straße abgestellt war. An dem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: Straße überschwemmt

Durch die starken Regenfälle am Donnerstagabend wurde gegen 23.45 Uhr die Steigstraße teilweise überschwemmt, so dass zwei geparkte Fahrzeuge ca. einen Meter unter Wasser standen. Auch ein Öllagerraum eines Wohnhauses lief mit Wasser voll. Hierdurch gelangte ein Öl-/Wassergemisch in die Umwelt. Der Keller wurde von Kräften der Feuerwehr ausgepumpt. Das Öl wurde durch eine Fachfirma beseitigt. Ein Mitarbeiter des Umweltamtes war wegen des Vorfalls im Einsatz.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Beim Ausparken seines Fiat Ducato übersah ein 47-Jähriger am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr den BMW einer 33-Jährigen. Bei dem Unfall, der sich auf der Donzdorfer Straße ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Lorch: Ins Schleudern geraten

Aquaplaning war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr ereignete. Mit seinem Smart befuhr ein 28-Jähriger zur Unfallzeit die B 29 in Fahrtrichtung Aalen, wo sein Fahrzeug bei nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanken prallte. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, sein Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über den Schaden an der Leitplanke liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Lorch: Unfallflucht

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 17.45 Uhr verursachte, als er einen BMW beschädigte, der in der Maierhofstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Fußgänger verletzt

Vom rechten Fahrbahnrand kommend, fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Lkw am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr in den fließenden Verkehr auf der Buchstraße ein. Da er sich hierbei auf den rückwärtigen Verkehr konzentrierte, übersah er einen 18 Jahre alten Fußgänger, der vor dem Lkw die Straße überquerte. Er erfasste den 18-Jährigen mit seinem Fahrzeug, wobei dieser sich leichte Verletzungen zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell