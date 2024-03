POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Mit über 2 Promille Alkohol am Steuer

Pforzheim (ots) - Bei einer Serie von Pkw-Aufbrüchen sind mindestens vier Autos in Pforzheim von Donnerstag bis Samstag zum Ziel von noch unbekannten Tätern geworden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden die Autos in der Zeit von Donnerstag, 21 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, auf unbekannte Weise geöffnet. Die Fahrzeuge befanden sich in der Spichernstraße und in der ...

mehr