POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Autoaufbrüche - Die Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Bei einer Serie von Pkw-Aufbrüchen sind mindestens vier Autos in Pforzheim von Donnerstag bis Samstag zum Ziel von noch unbekannten Tätern geworden.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden die Autos in der Zeit von Donnerstag, 21 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, auf unbekannte Weise geöffnet. Die Fahrzeuge befanden sich in der Spichernstraße und in der Gabelsbergstraße sowie in der Prinz-Wilhelm-Straße und der Kirchbachstraße. Entwendet wurden zumeist eingebaute Navigationsgeräte, die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens steht noch nicht fest.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 1863311 zu melden.

