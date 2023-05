Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schaden an der Hauswand - anschließend Unfallflucht

Oberdorla (ots)

Am Sonntag Morgen wurde in Oberdorla bei der Marktmühle ein Verkehrsunfall aufgenommen, bei welchem der Spurenlage nach offenbar ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in der Langulaer Straße rückwärts in die Bahnhofstraße zurücksetzte, um dort zu wenden.

Dabei stieß der bisher Unbekannte mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen die Hausecke der Marktmühle und verursachte dort einen Schaden von ca. 10000 EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde ein Bruchstück der hinteren Beleuchtungseinrichtung des vermutlichen Verursacherfahrzeugs sichergestellt. Ob sich damit das Verursacherfahrzeug bestimmen lässt, wird noch geprüft.

Die Polizei bittet dennoch etwaige Zeugen, ihre Wahrnehmungen bekannt zu geben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell