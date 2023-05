LPI-NDH: Körperverletzung unter Verkehrsteilnehmern

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am 12.05.2023 gegen 13:45 Uhr kam es in Heiligenstadt in der Straße Leineberg, auf Höhe der Einmündung Liebermannstraße, zu einem Verkehrsunfall. Die 44jährige Fahrerin eines Pkw VW Polo befuhr die Liebermannstraße in Richtung Leineberg. Dort missachtete sie die Vorfahrt eines 57jährigen, der mit seinem Pkw VW Golf den Leineberg befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Beide Fahrzeugführer bleiben unverletzt. An den ...

mehr