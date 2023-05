Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Niederorschel (ots)

Am 13.05.2023 gegen 13:50 Uhr befuhr eine 61jährige mit ihrem Pkw Opel die Landstraße von Kleinbartloff in Richtung Reifenstein. Sie kommt während des Fahrens nach rechts auf das Straßenbankett. Um ein Abkommen von der Fahrbahn zu verhindern lenkt sie nach links und verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge kommt sie nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Baum und bleibt im Straßengraben stehen.Dabei verletzt sie sich schwer und wird in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden, den wir mit 5000 Euro annehmen.

