Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw-Heumaden: Zeugenaufruf der Polizei nach Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße

Calw (ots)

Am Samstag, 09.03.2024, wurde die Polizei gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Calw-Heumaden gerufen. Hier war ein auf der Stuttgarter Straße in Richtung Krankenhaus fahrender, 24 Jahre alter Lenker eines weißen Ford Transit beim Linksabbiegen auf das Gelände einer dortigen Tankstelle mit einem aus Richtung Calw kommenden schwarzen BMW 3er kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des BMW leicht verletzt, der Transitfahrer blieb unverletzt. Beide beteiligte Fahrzeuge dürften jeweils Totalschäden sein: Derzeit wird beim Ford Transit von einer Schadenssumme von ca. 15.000 Euro und beim BMW von einem Schaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro ausgegangen. Für die Dauer der Unfallaufnahme zu der auch ein Gutachter hinzugezogen wurde, der Fahrzeugbergung und die anschließende durch ausgetretene Betriebsstoffe notwendige Reinigung der Stuttgarter Straße durch einen Fachbetrieb musste der Streckenabschnitt bis ca. 22 Uhr teilweise gesperrt werden. Neben Kräften der Polizei waren auch die örtliche Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Im Rahmen der Ermittlungen an der Unfallstelle ergab sich der Verdacht, dass sich der am Unfall beteiligte 23-jährige Lenker des BMW vor dem Unfall auf der Stuttgarter Straße ein Rennen mit einem weiteren Pkw geliefert haben könnte. Es wurde beobachtet, dass der später unfallbeteiligte BMW auf dem linken der beiden Fahrstreifen fuhr, daneben auf dem rechten Fahrstreifen Richtung B 295 befand sich ein weißer Pkw Daimler-Benz. Nachdem beide Fahrzeuge die dortige stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage passiert hatten beschleunigte zunächst der BMW stark und fuhr an dem weißen Daimler vorbei, welcher dann seinerseits ebenfalls stark beschleunigte. Beide Fahrzeuge legten dann eine mehrere hundert Meter messende Strecke mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zurück bis es zum bereits beschriebenen Verkehrsunfall kam. Der weiße Daimler setzte seine Fahrt allerdings nach dem Unfall fort ohne dass es der Polizei möglich gewesen wäre dessen Fahrzeuginsassen festzustellen und zu befragen.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen der dargestellten Vorgänge sich unter der Rufnummer 07051 / 161 - 3511 zu melden. Von Interesse wäre neben Angaben zum Unfallhergang insbesondere das Fahrverhalten des schwarzen BMW und des weißen Daimler-Benz vor dem Verkehrsunfall sowie alle Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem weißen Daimler.

