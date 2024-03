POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Kleinkind bei Verkehrsunfall verletzt

Knittlingen (ots) - In ein Bürogebäude eingebrochen ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der Täter verschaffte sich im Zeitraum von 18:15 Uhr bis 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem sich in der Esselbachstraße in Knittlingen befindlichen Anwesen. In der Folge durchwühlte der Täter Schränke und entwendete mehrere Arbeitsutensilien. ...

