Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbruch in Bürogebäude

Knittlingen (ots)

In ein Bürogebäude eingebrochen ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

Der Täter verschaffte sich im Zeitraum von 18:15 Uhr bis 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem sich in der Esselbachstraße in Knittlingen befindlichen Anwesen. In der Folge durchwühlte der Täter Schränke und entwendete mehrere Arbeitsutensilien. Anschließend ging er in unbekannte Richtung flüchtig. Der entstandene Sachschaden sowie der Diebstahlsschaden belaufen sich insgesamt auf etwa 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen und Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

Jona Freyer, Pressestelle

