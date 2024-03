POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Unbekannter deponiert Hindernis auf Fahrbahn und verursacht Verkehrsunfall: Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Pforzheim (ots) - In eine Wohnung eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Engelsbrand. Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 10 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im Gaisackerweg in Grunbach. Gestohlen wurde nach jetzigem Stand der Ermittlungen nichts. Das Polizeirevier Neuenbürg bittet Zeugen und Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden. ...

