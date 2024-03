POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auf dem Weg von mehreren Unbekannten geschlagen - Zeugen gesucht

Calw (ots) - Zu einem größeren Einsatz ist es am Dienstagmittag in einer Lokalität in Calw gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat ein noch unbekannter Täter gegen 13:30 Uhr den Schankraum der Lokalität in der Gottlob-Bauknecht-Straße und brachte hier eine bislang unbekannte Flüssigkeit aus. In der Folge stieg der Tatverdächtige in ein Auto ein ...

mehr